В вопросе о переименовании Волгограда намерены учесть мнение всех жителей региона

Для принятия решения планируется провести областной референдум

ВОЛГОГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Волгоградская областная дума в первом и окончательном чтении приняла поправки в статью закона, позволяющие переименовать Волгоград путем проведения областного референдума, а не местного, как ранее было прописано в документе.

"Согласно проекту, вопрос переименования населенных пунктов рассматривается с учетом мнения населения, которое выражается на местном референдуме, а при рассмотрении предложения о переименовании административного центра Волгоградской области города Волгограда - с учетом мнения населения жителей всей области на областном референдуме", - сказал во время представления законопроекта заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Булгаков.

Согласно тексту документа "О внесении изменений в статью 13 Закона Волгоградской области от 7 октября 1997 "Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области", в случае принятия к рассмотрению предложения о переименовании Волгограда, инициативу можно будет реализовать через проведение областного референдума. Предложение о переименовании будет считаться поддержанным, если более половины принявших участие в голосовании участников местного референдума проголосуют за него. В поправках прописаны также условия переименования через референдум других населенных пунктов региона.

Председатель Волгоградской областной думы и Волгоградской областной организации ветеранов Александр Блошкин после голосования депутатов сообщил, что документ принят в окончательном чтении. "Решение принято", - сказал он.

Изучение общественного мнения о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград началось в конце марта 2023 года. Позже опросы приостановили, потому что мнения горожан разделились. В ноябре Блошкин заявил, что опросы продолжат в 2024 году.

В феврале ВЦИОМ провел опрос о возвращении Волгограду исторического названия. Результаты опроса показали, что жители города скорее не поддерживают эту инициативу (67%). Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется обсуждение переименования Волгограда в Сталинград.

О названии города

С 1589 по 1925 год город назывался Царицыном, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал называться Волгоградом. 30 января 2013 года Волгоградская гордума приняла решение об установлении названия "Сталинград" в качестве символа Волгограда, это символическое наименование официально можно использовать во время проведения массовых мероприятий несколько раз в год.