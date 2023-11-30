В Нижегородской области депутаты поддержали запрет абортов в частных клиниках

В регионе также приняли законопроект о введении ответственности за склонение к прерыванию беременности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали запрет абортов в частных клиниках, при этом высказались против сокращения с 12 до 8 недель срока беременности, при котором возможно ее искусственное прерывание по желанию женщины, передает корреспондент ТАСС.

За проект постановления проголосовал 41 человек. Воздержавшихся и проголосовавших против - не было.

"Восемь недель - весьма незначительный срок беременности, в этот срок беременность не может быть диагностирована у женщин с различными гинекологическими патологиями", - объяснила председатель комитета по соцвопросам Наталья Смотракова.

Комитет по соцвопросам заксобрания ранее поддержал запрет абортов в частных клиниках, но рекомендовал не сокращать срок беременности, при котором возможно проведение аборта по желанию женщины.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил внести в Госдуму проект федерального закона, согласно которому частным клиникам запрещается проводить аборты. Кроме того, документом предусматривалось сокращение с 12 до 8 недель срока беременности, при котором возможно искусственное прерывание беременности по желанию женщины. Ранее частные клиники Крыма добровольно отказались от проведения абортов. В Минздраве республики пояснили, что искусственное прерывание беременности будут проводить только в государственных больницах.

Ответственность за склонение к аборту

Кроме того, депутаты Заксобрания Нижегородской области на заседании 30 ноября приняли в первом чтении проект закона, согласно которому в регионе предлагается ввести ответственность за склонение к аборту. За соответствующее решение проголосовал 41 депутат, против никто не высказался.

Ранее Никитин внес в законодательное собрание региона проект закона, согласно которому предложено ввести ответственность за склонение к аборту, а также возможность его проведения только после УЗИ и демонстрации сердцебиения ребенка матери.

Кроме того, в проекте закона сказано, что медицинские работники и врачи обязаны будут информировать женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, о негативном влиянии искусственного прерывания беременности на организм и о возможных осложнениях после аборта, а также создавать у женщин положительные установки на рождение ребенка.

Ранее профильный комитет заксобрания рекомендовал принять законопроект в первом чтении и доработать ко второму.