Аксенов пригрозил проверками за долгую ликвидацию последствий шторма в Крыму

Глава республики, в частности, раскритиковал чиновников, которые закрыли на своих страницах в соцсетях возможность оставлять комментарии

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Служебную проверку проведут в отношении руководителей муниципалитетов Республики Крым и отделений "Крымэнерго", если к вечеру 30 ноября не будет завершена ликвидация последствий штормового ветра. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Обращаю внимание, что главы администраций должны находиться на проблемных участках и лично руководить процессом. Необходимо мобилизовать все силы, перебрасывать на критические направления бригады из других муниципалитетов. Там, где до сегодняшнего вечера работы не завершат, будет проведено служебное расследование в отношении руководителей муниципалитета и региональных отделений "Крымэнерго", - говорится в сообщении.

Также Аксенов раскритиковал глав городов и районов, которые закрыли на своих страницах в соцсетях возможность оставлять комментарии. "Такое поведение недопустимо. Необходима обратная связь с населением. Жители должны иметь возможность оперативно сообщать о проблемах руководителям своих муниципалитетов и получать оперативную информацию", - добавил глава региона.