Авиаконструктор Иноземцев стал почетным гражданином Пермского края

Президент России Владимир Путин также наградил его медалью "Герой труда РФ"

ПЕРМЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Управляющий директор и генеральный конструктор предприятия "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, руководивший разработкой авиадвигателя ПД-14, удостоен звания "Почетный гражданин Пермского края". Соответствующее предложение губернатора Прикамья Дмитрия Махонина поддержали депутаты законодательного собрания региона.

"Звание "Почетный гражданин Пермского края" присвоено Александру Иноземцеву, генеральному конструктору АО "ОДК-Авиадвигатель", за заслуги в развитии авиационной промышленности", - говорится в сообщении пресс-службы парламента Пермского края.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Иноземцева золотой медалью "Герой труда РФ". Звание Героя Труда России Иноземцеву присвоили в мае "за особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Александр Иноземцев родился 9 апреля 1951 года в Камышине Волгоградской области. В 1997 году он стал генеральным конструктором ОАО "Авиадвигатель", в 2001 году - генеральным директором - генеральным конструктором этого предприятия. С 2004 года по настоящее время - генеральный конструктор ОАО "Авиадвигатель" (ныне АО "ОДК-Авиадвигатель"). Объединенная двигателестроительная корпорация входит в Ростех.

АО "ОДК-Авиадвигатель" - конструкторское бюро по разработке газотурбинных двигателей для авиации, а также промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий. По информации сайта компании, бюро является головным разработчиком семейства двигателей пятого поколения для ближне-среднемагистральных самолетов типа МС-21 и промышленных ГТУ. Создание базового двигателя ПД-14 - один из приоритетов государственной программы России "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы".