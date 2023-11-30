Мини-электробус малого класса продолжат тестировать в Москве зимой

Испытания нового транспорта российского производителя продлятся до марта 2024 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Тестирование электробуса малого класса в столице продолжится зимой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Тестирование электробуса малого класса переходит в зимний режим. Специалисты будут тщательно отслеживать работу климатической системы и различных систем безопасности. Как отметил [заммэра столицы] Максим Ликсутов, за полгода теста на маршруте 883 электробус проехал более 21 тыс. км, пассажиры на нем совершили уже почти 35 тыс. поездок", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытания нового транспорта российского производителя продлятся до марта 2024 года. При успешном прохождении испытаний будет рассмотрена возможность замены подобными машинами автобусов малого класса.