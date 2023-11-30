В Нижегородском районе Москвы построят школу на 600 мест

В школе разместятся классы, спортивный и актовый залы, конференц-зал, медицинский и пищевой блоки, специализированные классы и кабинет робототехники

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Общеобразовательную школу на 600 учеников планируется построить на Новохохловской улице в столице. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Создание качественной социальной инфраструктуры неизменно остается одним из важнейших направлений в градостроительном развитии. Школу на улице Новохохловская построят по индивидуальному проекту с учетом современных требований к образовательным учреждениям - в ней будет создана комфортная и безопасная среда для учащихся", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Она уточнила, что площадь здания составит около 12 тыс. кв. м. "В школе обязательно разместятся универсальные классы, спортивный и актовый залы, конференц-зал, медицинский и пищевой блоки, специализированные классы и кабинет робототехники", - добавила Княжевская.

Отмечается, что участок для строительства находится по адресу: улица Новохохловская, земельный участок 2. Его площадь составляет 1,4 га, под застройку уже утверждены правила землепользования и застройки. Финансирование проекта проходит в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.