В Белгородской области появится рекрутинговый центр доноров костного мозга

В реестре доноров в регионе числятся 2,3 тыс. человек

БЕЛГОРОД, 30 ноября. /ТАСС/. Рекрутинговый центр для донорства стволовых клеток и костного мозга откроется в Белгородской области весной 2024 года. Сейчас в реестре доноров числятся 2,3 тыс. человек, сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Рекрутинговый центр, безусловно, нам нужен. Оформляем документы, к марту 2024 года, я уверен, что он будет открыт, а значит, для того чтобы записаться и подать заявку, будет возможность это сделать через портал Госуслуги", - написал он.

По словам губернатора, Центр крови Белгородской области уже много лет формирует базу доноров костного мозга и стволовых клеток, сейчас в ней числятся порядка 2,3 тыс. человек.