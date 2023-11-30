В новый нацпроект "Образование" включат поддержку предметов, не входящих в ЕГЭ

Речь идет о таких предметах, как музыка, изобразительное искусство, физкультура и труд

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Поддержка дополнительного образования и предметов, не входящих в систему ЕГЭ, таких как музыка, изобразительное искусство, физкультура и труд, войдет в новый национальный проект "Образование", который будет реализовываться с 2025 года. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Мы готовим сейчас предложения по новому нацпроекту "Образование", я в двух словах скажу: это поддержка в том числе системы дополнительного образования, школьных театров, спортивных клубов. Поддержка тех предметов, которые не выходят на ЕГЭ, но эти предметы тоже важны: изобразительное искусство, музыка, физическая культура, трудовое обучение", - сказал он на Всероссийском совещании для руководителей исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих госуправление в сфере образования и руководителей педагогических вузов.