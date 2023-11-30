В Дагестане установили высокогорную базовую станцию мобильной связи

Объект возвели на высоте более 2 тыс. м

МАХАЧКАЛА, 30 ноября. /ТАСС/. Самую высокогорную в регионе базовую станцию мобильной связи установили в Дагестане по проекту "Устранение цифрового неравенства". Об этом ТАСС сообщил директор дагестанского филиала ПАО "Ростелеком" Руслан Ярахмедов.

"Ростелеком" в рамках второго этапа федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" установил и ввел в эксплуатацию базовую станцию мобильной связи в селе Хебатли Цунтинского района на высоте 2,1 тыс. м над уровнем моря. Для этого специалисты национального провайдера дополнительно к имеющейся инфраструктуре протянули в условиях высокогорья около одного километра оптоволоконного кабеля. Теперь жителям удаленного села доступна современная мобильная связь, включая доступ в интернет по технологии LTE (4G). Станция стала считаться самым высоко расположенным объектом в регионе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, специалисты "Ростелекома" в очень сложных географических и рельефных условиях высокогорья строят объекты мобильной связи на территории республики.

"Порой, чтобы появилась возможность смонтировать базовую станцию, приходится прокладывать новую дорогу к селу и к месту установки объекта. Таким образом, кроме прямого результата, жители получают и дополнительную помощь. В следующем году реализация проекта продолжится, и, я уверен, рекорд по высотности в Дагестане будет побит. Но главное - не рекорды, а люди, которые живут на этих рекордных высотах и не собираются бросать свои родовые поселения. Именно на них рассчитана инициированная Минцифры России программа УЦН, которая помогает развивать удаленные территории", - добавил Ярахмедов.

Как рассказали в пресс-службе компании, с начала года "Ростелеком" установил в Дагестане 44 базовые станции в 16 сельских районах. "Чтобы подключить их к сети, специалисты компании построили оптическую инфраструктуру общей протяженностью около 100 км. "Ростелеком" - стратегический партнер государства в реализации национальной программы "Цифровая экономика", - добавили в компании.