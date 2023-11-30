Спецгруппа ОНФ будет бороться с фейками среди задаваемых Путину вопросов

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов сообщил, что группа "сформирована из представителей всех регионов"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Специальную группу сформировали в рамках подготовки к подведению итогов года президентом РФ Владимиром Путиным в формате совместной пресс-конференции и прямой линии, чтобы не допустить появления фейков в числе задаваемых вопросов. Об этом журналистам сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

"Конечно, будут фейки, - сказал он. - Мы для этого сформировали такую боевую группу, чтобы, соответственно, не дать возможности нашим оппонентам вмешаться в этот процесс".

Кузнецов пояснил, что эта группа "сформирована из представителей всех регионов". "У нас есть представители из 89 субъектов РФ, которые живут там, которые ежедневно сталкиваются с проблемами людей. Когда им будут поступать вопросы, которые не имеют никакого отношения к происходящему, а будут имитировать что-то, сеять панику или создавать ощущение, что где-то что-то случилось, чего не случилось, мы быстро через наши региональные отделения сможем это верифицировать", - добавил глава исполкома.

Президент РФ подведет итоги 14 декабря, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии используется не впервые - ранее он уже применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Объединенная редакция программы "Итоги года с Владимиром Путиным" разместится в штаб-квартире Народного фронта.