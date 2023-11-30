Фермеры протестуют на тракторах у здания правительства Молдавии

Участники акции требуют господдержки

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Фермеры на тракторах пикетируют здание правительства Молдавии с требованием увеличить поддержку аграрного сектора. Как передает корреспондент ТАСС, на главной площади Кишинева находится несколько сотен единиц сельхозтехники.

"Мы требуем встречи с премьер-министром. Мы передали наши требования, мяч на их стороне. В зависимости от результатов мы примем решение о дальнейших действиях", - сказал журналистам исполнительный директор ассоциации "Фермерская сила" Александр Слусарь. Ранее вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля заявил о создании специальной правительственной комиссии, которая займется выполнением требований фермеров, однако работа двигается слишком медленно, считают аграрии. Они добиваются введения моратория на штрафные санкции по долгам, а также увеличения субсидий после засухи прошлого года и падения цен на сельхозпродукцию.

Летом текущего года фермеры на тракторах блокировали движение в центре Кишинева. Они также настаивали на ограничении транзита зерновых с Украины, который, по их словам, выдавливает местную продукцию с рынка. В этой ситуации молдавское правительство пообещало оказать дополнительную помощь аграрному сектору. Тогда фермеры убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ.