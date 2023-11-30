Закон о приграничном сотрудничестве РФ и Белоруссии планируют подготовить к лету

Председатель комиссии ПС по законодательству и регламенту Виктор Пинский сообщил, что в первую очередь планируется уделить внимание транспортному сообщению

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Парламентское собрание (ПС) Союза Белоруссии и России планирует выйти на принятие модельного закона "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве" к лету 2024 года. Об этом по итогам состоявшихся в Минске парламентских слушаний по проекту концепции закона сообщил председатель комиссии ПС по законодательству и регламенту Виктор Пинский.

"Примерно до конца года мы проведем сравнительный анализ законодательства России и Белоруссии в этой области, потому что и в России, и в Белоруссии есть нормативные акты, законы, которые регулируют приграничное сотрудничество. Потом будет объявлен конкурс для того, чтобы разработать проект закона. И, я так полагаю, мы выйдем на его принятие на Парламентском собрании где-то к лету", - сказал он.

Парламентарий отметил, что в ходе состоявшихся слушаний их участники, в числе которых были представители приграничных регионов и научного сообщества, поддержали концепцию модельного закона. "Понятно, что мы услышали массу мнений и нам предстоит еще большая работа, чтобы эту концепцию доработать. Но важно то, что все поддержали, и значит, мы на правильном пути", - сказал Пинский.

Он напомнил, что в ходе состоявшегося в начале сентября в Пскове Совета ПС "выяснилось, что на самом деле есть очень много проблем с оформлением тех программ" приграничного сотрудничества, которые сейчас реализуются Белоруссией и РФ. "Поэтому было дано поручение нашей комиссии по регламенту и законодательству разработать модельный закон о приграничном сотрудничестве", - сказал парламентарий.

"Уникальность этого модельного закона заключается в упрощении финансирования программ между приграничными территориями и использования бюджета Союзного государства [Белоруссии и России]. То есть простым языком можно сказать, что программы, которые будут инициировать приграничные территории - регионы России и Белоруссии - будут обсуждаться в Парламентском собрании, и деньги будут напрямую из бюджета Союзного государства выделяться на эти программы главам облисполкомов, главам регионов - субъектам Российской Федерации и Белоруссии - для реализации этих программ", - пояснил Пинский.

Он сообщил, что в первую очередь планируется уделить внимание транспортному сообщению. Пинский привел в пример ситуацию с Псковом и Витебском, между которыми установлено только автодорожное сообщение с небольшим количеством курсирующих трансграничных автобусов, и есть необходимость организовать железнодорожное сообщение. "Также идет речь об авиасообщении. Не только между регионами и столицами - Псковом и Витебском - но и районами. Это даст толчок развитию этих регионов", - заявил парламентарий.