Советники по воспитанию появятся в 31 тыс. школ и колледжей к 2025 году

Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена 1 марта 2021 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Советники по воспитанию будут не менее чем в 31 тыс. российских школ и колледжей к концу 2024 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день по поручению главы государства введены должности советников по воспитанию в более чем в 25 тыс. школах и в почти 3 тыс. колледжах. К концу 2024 года проектом будут охвачены не менее 31 тыс. организаций", - сказала она на Всероссийском совещании для руководителей исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих госуправление в сфере образования, и руководителей педагогических вузов.

Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена 1 марта 2021 года.