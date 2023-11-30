Служба безопасности Украины подтвердила проведение обысков в Почаевской лавре УПЦ

По данным СБУ, следственные мероприятия проводят в рамках дела о причастности руководства лавры к "разжиганию национальной вражды и ненависти"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит обыски в помещениях Почаевской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники.

"СБУ проводит обыски в Почаевской лавре", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы. В СБУ добавили, что эти следственные мероприятия проводятся в рамках дела о причастности руководства лавры к "разжиганию национальной вражды и ненависти". Это одна из статей, по которым чаще всего украинские правоохранительные органы открывают производства против священнослужителей УПЦ.

В ноябре 2022 года украинские СМИ писали об обысках у ректора Почаевской духовной семинарии епископа Тернопольской епархии УПЦ Иова (Смакоуза) в рамках уголовного дела по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от религиозных убеждений. Сообщалось, что его подозревают "в антиукраинской агитации и пропаганде ценностей России".

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

Каноническую УПЦ последовательно выдавливают из Киево-Печерской лавры. В марте одноименный музей-заповедник в одностороннем порядке расторг с ней договор аренды, а летом сотрудники музея при содействии полиции начали смену замков, захват и опечатывание корпусов монастыря. При этом в Минкультуры Украины заявили, что теперь "изучают" договоры аренды крупнейшего православного монастыря на западе страны - Свято-Успенской Почаевской лавры.

Против священнослужителей канонической церкви открываются уголовные производства. По последним данным, против священников УПЦ Служба безопасности Украины завела 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.