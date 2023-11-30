Генсек ООН назвал 2023 год самым жарким в истории

Человечество переживает климатический коллапс, отметил Антониу Гутерриш

ДУБАЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Нынешний год стал самым жарким за всю историю, человечество переживает климатический коллапс. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в записанном видеообращении к участникам 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в связи с публикацией доклада о состоянии климата в 2023 году Всемирной метеорологической организацией.

"За месяц до конца года мы уже можем объявить, что 2023 год стал самым жарким за всю историю человечества. <...> Мы переживаем климатический коллапс в режиме реального времени, его последствия разрушительны. В этом году на людей во всем мире обрушивались пожары, наводнения и палящие температуры", - сказал он.

Гутерриш убежден, что рекордные показатели глобального потепления должны вызвать "дрожь" у мировых лидеров и "побудить их к действиям".

"Развитым странам следует соблюдать обещание ежегодно выделять $100 млрд на климатическое финансирование", - отметил генсек всемирной организации. "Сегодняшний доклад указывает на то, что мы в серьезной беде. Лидеры должны избавить нас от нее и начать работать над этим на COP28", - заключил Гутерриш.

Российскую делегацию на COP28 возглавит спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев. В делегацию также войдут руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, заместители министра экономического развития России Владимир Ильичев и Илья Торосов, заместитель министра природных ресурсов и экологии Сергей Аноприенко, директор блока по развитию и международному бизнесу Росатома Кирилл Комаров и другие.