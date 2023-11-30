Голикова отметила необходимость введения в эксплуатацию более 140 школ до конца года

По словам вице-премьера РФ, с 2022 года было отремонтировано более 3 тыс. школьных зданий, до конца года будет завершен ремонт еще более чем 370 зданий

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Свыше 140 школ более чем на 77 тыс. мест необходимо ввести в эксплуатацию в РФ до конца 2023 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"До конца года нам необходимо обеспечить ввод более 140 школ общей мощностью более 77 тыс. мест", - сказала она на Всероссийском совещании для руководителей исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих госуправление в сфере образования, и руководителей педагогических вузов.

По данным вице-премьера, с 2022 года было отремонтировано более 3 тыс. школьных зданий, до конца года будет завершен ремонт еще более чем 370 зданий. "Это масштабная программа, она не связана с реализацией национального проекта, она будет продолжаться и по завершении национального проекта в 2024 году", - добавила Голикова.

Кроме того, она поручила ускорить работу по предоставлению новыми школами лицензий на образовательную деятельность. "Вот здесь нужно очень серьезную работу еще раз провести вместе с Рособрнадзором и обратить внимание на то, где объекты строительства уже закончены, но требуют получения лицензии. Ускорьте, пожалуйста, эту работу, чтобы дети могли пойти во вновь отстроенные учебные заведения", - добавила Голикова.