В зоосаде Деда Мороза поселят краснокнижных зубров

Там уже идут приготовления вольера для новых питомцев

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Краснокнижные зубры из Усть-Кубинского округа Вологодской области могут пополнить зоосад Деда Мороза. Соответствующая договоренность достигнута по итогам переговоров с дирекцией головного офиса зоопарка в Москве, сообщили в пресс-службе правительства региона. Вологодские власти также уточнили, что достигнуто предварительное согласие о размещении вологодских зубров не только на вотчине Деда Мороза в Великоустюгском округе, но и в Москве.

"Специалистами департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области разрабатывается дорожная карта по получению всех необходимых согласований по передаче животных в зоопарки. Процедура требует времени, но я уверен, что совсем скоро гости смогут познакомиться с вологодскими зубрами. <...> В зоосаде Деда Мороза уже идут приготовления вольера для нового питомца", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора области Михаила Сылки.

Впервые исчезающий вид животных завезли в регион в 1991 году: одного самца и двух самок. Сейчас на территории региона обитают 142 зубра. С 2009 года в области действует областная целевая программа по сохранению вольной популяционной группировки зубра как биологического вида, находящегося под угрозой исчезновения. С 2013 года мероприятия по сохранению и воспроизводству зубров выполняются за счет областных средств. Специалисты областного охотдепартамента регулярно патрулируют угодья, следят за перемещением стада, а также за кормовой базой. За сезон на кормовых площадках выкладывается 41 тонна комбикормов, две тонны соли, 409 тонн сена. Именно в вологодской популяционной группировке отмечены два успешных случая рождения у зубра двойни.

В вотчине Деда Мороза в Великоустюгском районе есть двухэтажный деревянный терем волшебника, "Тропа сказок", зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, детский контактный зоопарк, круглогодичный детский лечебно-оздоровительный комплекс, гостиницы, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека волшебника, его ледник, кузница, "Лесная аптека" и "Дом ремесел". В Великом Устюге популярны у путешественников городская резиденция Деда Мороза, его почта и дом моды.