В Орловской области ввели запрет на торговлю пиротехникой

Ограничения будут действовать до 31 декабря 2023 года

ТАСС, 30 ноября. В Орловской области на фоне усиления охраны общественного правопорядка ввели запрет на торговлю пиротехникой с 1 по 31 декабря 2023 года, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"С 1 по 31 декабря 2023 года в Орловской области вводится временный запрет на торговлю пиротехническими изделиями. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба Орловской области", - говорится в распространенном сообщении.

Временный запрет ввели в целях соблюдения требований безопасности при использовании пиротехнических изделий в ходе проведения массовых мероприятий, усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.