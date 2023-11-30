На Ставрополье ввели выплаты для победителей и призеров российских соревнований

В 2024 году на выплаты для спортсменов и их тренеров из краевого бюджета направят 7,3 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Меры поощрения для спортсменов, которые из-за санкций не могут участвовать в международных турнирах, ввели на Ставрополье. В регионе учредили выплаты для призеров и победителей основных российских соревнований и их тренеров, сообщил председатель профильного комитета думы края Виктор Надеин.

"Законопроект направлен на поддержку спортсменов Ставропольского края, которые в силу санкций не могут участвовать в международных соревнованиях. Устанавливаем меры материальной поддержки чемпионам и призерам российских первенств, чемпионатов России по видам спорта, включенным в олимпийские виды спорта, победителям и призерам ведущих соревнований Российской Федерации", - сказал он на заседании краевого парламента.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, единовременные выплаты по 200 тыс. рублей установлены для чемпионов России по видам спорта, включенным в Олимпийские, Паралимпийские и Сурдлимпийские дисциплины, и их тренеров, победителей Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов без ограничений верхней границы возраста и их тренеров, победителей летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" и их тренеров. Серебряные призеры этих же соревнований и их тренеры будут получать выплату по 100 тыс. рублей, бронзовые призеры и их тренеры - по 50 тыс. рублей.

В 2024 году на выплаты для спортсменов и их тренеров из краевого бюджета направят 7,3 млн рублей. Законопроект о поощрении спортсменов депутаты думы Ставрополья приняли сразу в двух, в том числе окончательном, чтениях. Ранее единовременные денежные выплаты в регионе были установлены для победителей и призеров чемпионатов Европы и мира, Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и их тренеров.