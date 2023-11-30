В Астрахани жильцы обрушившегося дома начали получать выплаты за утраченное имущество

В областной бюджет внесут корректировки, чтобы выплатить за квартиры по максимально возможной оценочной стоимости, подчеркнули в администрации города

АСТРАХАНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Жильцы частичного обрушившегося дома в Астрахани начали получать выплаты за полную или частичную утрату имущества. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Астрахани Олег Полумордвинов.

"На сегодняшний день потерпевшие уже начали получать выплаты за полную или частичную утрату имущества. Сейчас в ускоренном режиме проводим процедуру формирования земельного участка под домом, чтобы выплата жильцам была выше. В ходе встречи прозвучали вопросы касательно ипотечных квартир. Взаимодействуем с банками и страховыми компаниями, каждый случай разбираем персонально", - написал Полумордвинов.

По словам Полумордвинова, согласно поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, в областной бюджет будут внесены корректировки, чтобы произвести выплаты жильцам частично обрушившегося дома за квартиры по максимально возможной оценочной стоимости. Процедура выкупа будет произведена в ускоренные сроки.