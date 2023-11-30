Участки в регионах России смогут создавать во время выборов на Ставрополье

Законопроект о внесении изменений в избирательное законодательство региона парламентарии края приняли сразу в двух чтениях

СТАВРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты думы Ставрополья утвердили возможность образования специальных избирательных участков за пределами края при проведении региональных выборов. Подобные участки могут быть образованы во время выборов губернатора края и депутатов регионального парламента, передает корреспондент ТАСС с заседания.

"Законопроектом предусматривается возможность образования специальных избирательных участков и формирование участковых комиссий для организации голосования лиц, находящихся за пределами Ставропольского края, на региональных выборах", - сказал на заседании председатель избирательной комиссии Сергей Тарасов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, избирательные участки за пределами территории края могут образовываться по решению региональной избирательной комиссии при проведении выборов губернатора и депутатов парламента Ставрополья. Особенности образования таких участков, формирования избирательных комиссий, составления протоколов, обработки итогов голосования будут устанавливаться Центральной избирательной комиссией РФ.

"Закон устанавливает запрет на использование информационных ресурсов, в том числе интернет-сайтов, доступ к которым ограничен федеральным законодательством, для проведения предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума. Также мы закрепили, что агитационные материалы, в том числе предвыборные программы кандидатов, не должны содержать в себе признаки экстремизма и призывы к нему", - цитирует пресс-служба краевого парламента председателя думы Ставрополья Николая Великданя.

Законопроект о внесении изменений в избирательное законодательство региона парламентарии края приняли сразу в двух, в том числе окончательном, чтениях. Планируется, что в 2024 году на Ставрополье должны пройти выборы губернатора региона.