В Луганске откроется филиал Центра военно-спортивной подготовки "Воин"

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко осмотрел помещения и обещал найти финансирование для центра

ЛУГАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Центр военно-спортивной подготовки "Воин" откроется в Луганске. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко осмотрел помещения и обещал найти финансирование для центра, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Отличный комплекс получится. Оформление документации и ремонтные работы можно вести параллельно. Нам надо начинать сейчас. Нам надо, чтобы к лету всё было готово. Финансирование мы найдём", - сказал Кириенко.

Центр планируют открыть в одном из корпусов Луганского колледжа автосервиса имени А. А.Гизая в центре Луганска. Под работу центра отдадут шесть аудиторий колледжа, скоро в них начнут делать ремонт. Обновят спортзал и актовый зал, где будут заниматься как студенты, так и ребята, обучающиеся в Центре. На улице также обустроят спортивный городок.

О центре "Воин"

Инициатива возрождения в России системы добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи принадлежит первому заместителю руководителя Администрации президента РФ Сергею Кириенко и вице-премьеру - полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. В сентябре 2022 года идею поддержал президент РФ Владимир Путин.

12 филиалов центра открылись 11 мая в Бурятии, Донецкой Народной Республике, Калмыкии, Татарстане, Чечне, Хабаровском крае, Белгородской, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях и ЯНАО. В 2024 году количество филиалов планируют удвоить. Центр готовит молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в вооруженных силах страны, совершенствует их физическую подготовку и укрепляет моральный дух. Еще одно направление работы - обучение граждан в возрасте от 18 до 35 лет. С ними также работают инструкторы центра, но по более расширенной программе.

Центр "Воин" разрабатывает углубленную программу по управлению беспилотниками. В нее войдут темы по устройству и типам БПЛА, применению беспилотников в различных отраслях. Курсанты будут осваивать полеты в ночное время, проводить разведку местности и учиться работать с группой из трех-четырех дронов.