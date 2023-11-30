В Чувашии приняли закон об обеспечении тишины и покоя граждан

Теперь к нарушающим тишину действиям отнесены лай собак в квартирах, свист, стуки и передвижение мебели

ЧЕБОКСАРЫ, 30 ноября. /ТАСС/. Государственный совет Чувашии принял закон об обеспечении тишины и покоя граждан, в котором к нарушающим тишину действиям отнесены, в частности, лай собак в квартирах, свист, стуки и передвижение мебели. Установлены размеры штрафных санкций за данные правонарушения.

Законопроект "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Чувашской Республики" внесен на рассмотрение комитетом Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению. Его представил глава комитета Андрей Марушин.

"К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, дополнительно отнесены новеллы: это использование пиротехнических средств, непринятие владельцем животных мер по прекращению лая, воя и другого шума, свист, стук, передвижение мебели", - сообщил Марушин.

Он отметил, что при разработке документа проводились заседания рабочих групп, учитывались предложения коллег и "пришли к выверенному решению". "Новеллами <…> является изменение временных интервалов, в которые должна соблюдаться тишина: выходные, праздничные дни, в том числе в отношении строительно-монтажных, строительно-ремонтных работ. <…> Также новеллой стал так называемый тихий час в отношении проведения строительно-монтажных, строительно-ремонтных работ - это временной период с 13:00 до 15:00 часов, притом для нового многоквартирного дома в течение двух лет со дня ввода в эксплуатацию требования о тихом часе не применяются", - добавил Марушин.

Он добавил, что положения закона не распространяются на ряд отдельных случаев, в частности, празднование Нового года. Кроме того, определены объекты, на которых должны быть обеспечены тишина и покой граждан. "К территориям мы дополнительно отнесли придомовые территории многоквартирных [и] индивидуальных жилых домов, [автостоянки], детские спортивные площадки, расположенные в жилых зонах, объекты медицинских, образовательных организаций и иных организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, оздоровительные услуги", - подчеркнул депутат.

В ходе обсуждения депутат Петр Краснов высказал мнение, что данное решение давно назрело. Закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Чувашской Республики" принят в двух чтениях.

Штрафы

Марушин сообщил, в основу документа об обеспечении тишины и покоя граждан легла действующая редакция закона об административных правонарушениях в Чувашии, принятого в 2003 году. В нем определены периоды времени, во время которых запрещается нарушать тишину. Комитет предложил внести поправки к данному закону в части корректировки размера штрафных санкций.

"Мы немного <…> увеличили данные санкции, но если смотреть на субъекты ПФО, то, наверное, наши санкции одни из самых <…> незначительных. Если раньше [штрафы] были от 500 рублей до 1 тыс. рублей для граждан, то сейчас мы делаем от 1 тыс. до 2 тыс. рублей", - отметил глава комитета.

В новой редакции закона об административных правонарушениях штрафные санкции для должностных лиц за нарушение тишины и покоя граждан составят от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц - от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Парламентарии поддержали предлагаемые поправки.