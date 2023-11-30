Росавиация прорабатывает возобновление прямого авиасообщения с Лаосом

Как сообщили в пресс-службе Минстроя РФ, турпоток из России в Лаос в 2023 году превысил допандемийные значения 2019 года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Возможность возобновления прямого авиасообщения с Лаосом прорабатывается Росавиацией. Кроме того, некоторые банки Лаоса начали принимать карты российской платежной системы "Мир". Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России по итогам 17-го заседания межправительственной Российско-Лаосской комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, председателем российской части которой является министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Туристический поток из России в Лаос в этом году превысил допандемийные значения 2019 года, существует и потенциал для дальнейшего роста благодаря безвизовому режиму. Также совместно с Росавиацией прорабатывается возможность возобновления прямого авиасообщения. Кроме того, по словам полномочного посла Российской Федерации в Лаосе Владимира Калинина, ряд банков Лаоса начал принимать карты российской платежной системы "Мир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках дальнейшего сотрудничества предполагается работа по налаживанию прямых контактов по линии увеличения количества совместных инвестиционных проектов. Российские компании заинтересованы в участии в таких проектах в области гидроэнергетики, в совместных разработках в сфере мирного атома, а также в поставках медицинского оборудования, говорится в материалах.

Лаосская Народно-Демократическая Республика остается надежным партнером РФ, российская сторона нацелена на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества, прокомментировал Файзуллин. "Недавно состоялись переговоры президента России и президента Лаоса. Мы нацелены на реализацию договоренностей, достигнутых лидерами наших стран, у нас есть большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, укрепление торговых и инвестиционных связей является приоритетным направлением развития, направленных на социально-экономическое развитие наших государств", - цитирует его пресс-служба.

По итогам заседания был подписан протокол по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, где определены новые перспективные направления двустороннего взаимодействия в областях торговли, банковского и финансового дела, промышленности, транспорта, энергетики, масс-медиа, науки и образования, сельского хозяйства, здравоохранения и экологии.

В новость внесена правка (15:37 мск) - передается с исправлением в четвертом абзаце, верно - Лаосская Народно-Демократическая Республика.