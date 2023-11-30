Кабмин направит более 11 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, речь идет, в частности, о педагогах, работниках культуры, науки и медицины

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство России направит дополнительно более 11 млрд рублей на выполнение майского указа в части повышения зарплат бюджетников. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Начнем с исполнения майского указа президента. Он касается повышения доходов людей, которые заняты в бюджетной сфере. Глава государства подчеркивал, что все параметры по уровню их зарплат должны строго соблюдаться, - указал глава кабмина. - Сегодня дополнительно направим более 11 млрд рублей".

Как пояснил Мишустин, речь идет о специалистах важнейших для общества отраслей, в том числе о педагогах, работниках культуры, науки и медицины. На эти цели в нынешнем году уже выделялось 36 млрд рублей.

Согласно майскому указу президента от 2012 года, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200% средней зарплаты по региону.