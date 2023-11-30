Госдума приняла в I чтении законопроект о праве НКО менять состав учредителей

Согласно документу, одним из оснований для исключения учредителя - физического лица будет его смерть

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, который позволит некоммерческим организациям (НКО) менять состав учредителей решением высшего органа управления или по решению суда.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов от "Единой России" во главе с председателем профильного думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгой Тимофеевой в октябре этого года.

Депутаты разработали проект закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", в котором предложили разрешить исключать лица из состава учредителей НКО по инициативе ее органов управления или по решению суда о признании лица недееспособным или безвестно отсутствующим.

Уточняется, что одним из оснований для исключения учредителя - физического лица будет его смерть, юридического лица - прекращение его деятельности в связи с ликвидацией или исключением из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.

Как ранее поясняла один из авторов проекта, зампред профильного думского комитета Ольга Занко, нередки случаи, когда НКО оказывается в тупике по поводу "потерянных" учредителей, а связь с ним теряется по разным причинам: от утраты интереса к работе НКО до смерти учредителя. Таким образом, продолжила она, НКО при текущем законодательстве "не может собрать ни высший исполнительный орган, ни внести изменения, ни принять управленческие решения".

Она отметила, что данную тему поднимали руководители НКО на дискуссионном клубе сторонников партии "Единая Россия" по вопросам совершенствования законодательства в сфере некоммерческих организаций.