Сергей Кириенко вручил орден Дружбы главе Прикамья Дмитрию Махонину

Губернатор отметил, что это "общая награда и признание заслуг всего Пермского края в деле восстановления Северодонецка"

ПЕРМЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Руководитель администрации президента РФ Сергей Кириенко вручил орден Дружбы губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

"Получил орден Дружбы из рук первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Владиленовича Кириенко. Это большая честь для меня, благодарен Владимиру Владимировичу Путину за доверие", - сообщил Махонин.

По его словам, это "общая награда и признание заслуг всего Пермского края в деле восстановления Северодонецка". "Наши общественные организации и объединения края, предприятия, волонтеры, медики, неравнодушные жители региона вносят огромный вклад, чтобы Северодонецк вернулся к мирной жизни. Это результат нашей совместной работы! Будем ее продолжать", - добавил глава Прикамья.

Указ о награждении Махонина орденом Дружбы за большой вклад в социально-экономическое развитие регионов РФ был подписан президентом России Владимиром Путиным в августе этого года.

Махонин родился 18 октября 1982 году в поселке Рябинино Чердынского района Пермской области (ныне Пермский край). С 2020 года он является губернатором Пермского края. До этого, с января 2013 года жил в Москве и работал начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса (ныне управление регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности) ФАС России. Махонин - государственный советник РФ I класса (2016 год), также он награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015 год), имеет благодарность президента РФ (2015 год).