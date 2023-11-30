В Уфе продлили программу модернизации поликлиник

Она охватит 118 объектов

УФА, 30 ноября. /ТАСС/. Программа модернизации поликлиник в Уфе будет реализована до 2030 года, она охватит 118 объектов. Ориентировочная стоимость работ составит 8 млрд рублей, сообщил в Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

"Программа модернизации уфимских поликлиник рассчитана на 7 лет - до 2030 года. Уже составили график ремонта и оснащения. Всего в планах - 118 объектов, в которых нужно навести порядок. Оцениваем модернизацию в 8 млрд рублей", - написал Хабиров.

В августе в ходе всероссийского совещания по актуальным вопросам развития первичной медико-санитарной помощи в стране Хабиров сообщил, что разработана программа для Уфы до 2025 года с финансированием порядка 3 млрд рублей. Он отметил, что регион рассчитывает получить федеральную поддержку.

По данным властей, новой программой был предусмотрен капремонт действующих поликлиник и строительство больниц, обновление транспортного парка, закупка клинико-диагностического оборудования.