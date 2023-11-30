Суд оштрафовал SnapChat на 9 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть SnapChat на 9 млн рублей за повторное нарушение законодательства РФ в области персональных данных. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Компания Snap Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 9 млн рублей", - сказали в суде.

В новость внесена правка (15:59 мск) - уточняется сумма штрафа, верно - 9 млн рублей.