В Краснодар прибыла семья беженцев, эвакуированная из Палестины

Они разместились у родственников

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Семья из пяти взрослых и трех детей из сектора Газа прибыла на Кубань, беженцев встретили сотрудники краевого МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

"Семья аль-Наджар из восьми человек - пять взрослых и трое детей, бежавшая из сектора Газа, прибыла 30 ноября на Кубань. На железнодорожном вокзале беженцев встречали сотрудники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приехать в краевой центр было общим решением семьи. Отец семейства - палестинец, имеет российское гражданство, а его жена - уроженка Краснодара. Разместилась семья у родственников. Проблем при обустройстве на новом месте беженцы не ожидают. В перспективе у семейства приобретение собственного жилья.

По данным ведомства, всего на территорию Краснодарского края из Газы за последнее время прибыло порядка 30 человек, в том числе 13 детей. Беженцы размещены в Краснодаре, Сочи, Геленджике, а также в населенных пунктах Динского и Тимашевского районов.

Все семьи предпочли остаться у своих родственников, при необходимости вынужденным переселенцам оказывается вся необходимая помощь.