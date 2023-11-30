Чернышенко: Десятилетие науки в РФ сломило тренд на падение числа молодых ученых

Вице-премьер России отметил, что в III Конгрессе молодых ученых принимают участие 5 тыс. человек из 35 стран

СИРИУС /федеральная территория/, 30 ноября. /ТАСС/. Мероприятия Десятилетия науки и технологий, объявленного в России с 2022 года, уже позволили сломить тренд на снижение числа ученых младше 29 лет. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время III Конгресса молодых ученых.

"Крайне важно, что то, что мы видим на стендах, которые выставляют молодые ученые, имеет совершенно конкретное, практическое применение для достижения нашего технологического суверенитета, как нам поставил задачу президент. Мы видим также, что сломлен тренд сокращения числа молодых ученых до 29 лет, впервые мы показали рост. Это все тоже относится к эффекту от мероприятий Десятилетия науки и технологий", - сказал Чернышенко.

Конгресс в Парке науки и искусства "Сириус" © Наталья Тишкова/ ТАСС

Вице-премьер добавил, что в конгрессе принимают участие 5 тыс. человек из 35 стран, что говорит о большом интересе к мероприятию.

"Я бы рекомендовал обратить внимание на стенд с "Движением первых", где очень трогательная история, когда брат из Татарстана, из Казани, Глеб, для своей сестры, которая страдает астигматизмом, разработал настоящий медицинский прибор. И мы с Валерием Николаевичем Фальковым сейчас пообещали, что мы сделаем так, чтобы его можно было растиражировать. Кстати, сестра излечилась", - рассказал Чернышенко.

Конгресс работает в Парке науки и искусства "Сириус" 28-30 ноября. Он является ключевым ежегодным событием Десятилетия науки и технологий и предоставляет крупную площадку для диалога науки, власти и реального сектора экономики. ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.