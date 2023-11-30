Всемирная метеорологическая организация ожидает, что 2023 год будет самым теплым в истории

Как отметили в организации, согласно данным на конец октября, температура в 2023 году была примерно на 1,4 градуса Цельсия выше базового доиндустриального уровня 1850-1900 годов

ЖЕНЕВА, 30 ноября. /ТАСС/. Завершающийся 2023 год станет самым теплым в истории наблюдений за погодой и климатом. С таким предварительным прогнозом выступила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

"Предварительный доклад ВМО о состоянии глобального климата подтверждает, что 2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений", - сообщила женевская штаб-квартира организации. Она пояснила, что, согласно данным на конец октября, температура в этом году была примерно на 1,4 градуса Цельсия выше базового доиндустриального уровня 1850-1900 годов. При этом "разница между 2023 годом и 2016 и 2020 годами, которые ранее были отнесены к самым теплым, такова, что последние два месяца вряд ли повлияют на ситуацию", считают авторы доклада.

В ВМО констатировали, что последние девять лет, с 2015 по 2023 год, "стали самыми теплыми за всю историю наблюдений". Вызывающее потепление природное явление Эль-Ниньо, которое возникло в Северном полушарии весной 2023 года и быстро развивалось летом, "вероятно, еще больше усилит жару в 2024 году, поскольку Эль-Ниньо обычно оказывает наибольшее влияние на глобальные температуры после достижения пика".

В докладе говорится, что уровень двуокиси углерода сейчас на 50% выше, чем в доиндустриальную эпоху, что "приводит к задержке тепла в атмосфере". С учетом длительного времени жизни CO2 "температура будет продолжать расти в течение многих последующих лет", прогнозируют эксперты.

В свою очередь темпы повышения уровня моря в 2013-2022 годов более чем в два раза превышали темпы, которые регистрировались в первое десятилетие спутниковых наблюдений (1993-2002 годов) "из-за продолжающегося потепления океана и таяния ледников и ледяных щитов". Максимальная протяженность антарктического морского льда в 2023 году была самой низкой за всю историю наблюдений. Ледники в Северной Америке и Европе "вновь пережили экстремальный сезон таяния". Так, за последние два года швейцарские ледники потеряли около 10% своего объема.

"Концентрация парниковых газов рекордно высока. Глобальная температура рекордно высока. Повышение уровня моря рекордно велико. Уровень морского льда в Антарктике рекордно низок. Это оглушительная какофония побитых рекордов", - заявил генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас. "Мы рискуем проиграть гонку за спасение наших ледников и сдерживание повышения уровня моря. Мы не можем вернуться к климату XX века, но мы должны действовать уже сейчас, чтобы ограничить риски все более негостеприимного климата в этом и последующих столетиях" - отметил он.