В уборке снега на объектах МЖД задействуют около 1,5 тыс. человек

В работе используют также около 70 спецмашин

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. железнодорожников задействованы в уборке снега. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В связи со снегопадом, пришедшим в столичный регион, для обеспечения безопасности перевозок железнодорожники проводят непрерывные круглосуточные работы по очистке железнодорожного полотна от снежных заносов. Уборка снега проходит в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Всего в работах задействовано около 70 спецмашин и 1,5 тыс. железнодорожников. "По мере усиления снегопада и при необходимости будут привлекаться дополнительные силы", - добавили в пресс-службе.