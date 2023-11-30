В Дагестане за три года обновили и построили 180 медучреждений

Регион, в частности, получил более 350 санитарных автомобилей

МАХАЧКАЛА, 30 ноября./ТАСС/. Около 180 новых и обновленных объектов здравоохранения появилось за последние три года в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"В Дагестане за последние три года появилось более 110 новых объектов здравоохранения и обновлены еще более 70", - говорится в сообщении.

Регион получил более 350 новых санитарных автомобилей.

"Появилось более 350 единиц нового санитарного автотранспорта и более 1 тыс. единиц современного диагностического оборудования, говорит о значительных изменениях в отрасли", - добавили в пресс-службе.