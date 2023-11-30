В России почти 500 тыс. студентов развивают свои навыки в центрах компетенций

Как отметил замгендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Дмитрий Гужеля, с помощью подключения HeadHunter к проекту центра компетенций президентской платформы выпускникам учебных учреждений будет легче находить работу

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Почти полмиллиона студентов вовлечены в проект центра компетенций президентской платформы "Россия - страна возможностей" (РСВ), где они могут развивать свои надпрофессиональные навыки. С помощью подключения HeadHunter к проекту выпускникам учебных учреждений будет легче находить работу, сообщил заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Дмитрий Гужеля на пресс-конференции в ТАСС.

РСВ с 2021 года на базе ведущих вузов страны развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. В настоящее время создано 97 таких центров, которые охватывают почти 200 университетов в 54 регионах страны. По итогам диагностики выдается паспорт компетенций.

На пресс-конференции в ТАСС прошла церемония подписания соглашения о сотрудничестве между АНО "Россия - страна возможностей" и HeadHunter.

"Сейчас ребят, которые вовлечены в проект, уже чуть почти полумиллиона, это те, кто прошел диагностику, получил рекомендации и проходит развитие в Центрах компетенций, во всех университетах РФ и в большом количестве учреждений среднего профессионального образования. Почему [важно] включение HeadHunter? HeadHunter формирует вытягивающий спрос, когда ребята будут понимать, что они не просто получили оценку, не просто прокачались, а после этого их нашли классные работодатели. Мы легко выйдем на миллион человек в этом учебном году", - сказал он.

Как уточнил Гужеля, в проекте используются 11 базовых компетенций. По его словам, работодатели ищут целеустремленных ребят, которые умеют ставить себе амбициозные задачи и достигать результата. Также молодые соискатели должны быть коммуникабельными, важны лидерские качества и стрессоустойчивость.

Заместитель гендиректора РСВ уточнил, что уже порядка 300 крупных работодателей принимают паспорта компетенций по итогам диагностики в Центрах как приложение к диплому. "Этот же паспорт в электронном виде - это то, что будет на HeadHunter. Уже работает, мы уже провели интеграцию. Ребята, кто сейчас заходит на HeadHunter и подтягивает свое резюме, они уже подтягивают свои компетенции", - пояснил он, отметив, что, если будет высокая заинтересованность со стороны работодателей, проект расширят на другие категории.

Оцифрованные навыки

Директор по кибербезопасности и связям с государственными органами HeadHunter Виталий Терентьев добавил, что благодаря проекту у молодежи появится дополнительный инновационный инструмент построения своей карьеры.

"Уже сейчас 40 тыс. компаний в России выразили очень сильное желание подбирать сотрудников именно на основании неких оцифрованных навыков. У нас оцифровано 1,6 млн человек, студенты еще в эту общую базу вливаются, это уже с оцифрованными навыками. В среднем, если подтверждены навыки, которые важны для работодателя, в 13 раз быстрее имеет возможность студент в том числе быстрее найти работу, во много раз больше он получает откликов", - уточнил Терентьев.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова отметила, что сейчас центры компетенций есть во всех федеральных округах России.

"Это новый виток развития, когда рекрутинговые агентства включаются по-настоящему в экосистему. <...> Это только по любви, потому что студента нельзя заставить, он должен сам захотеть прийти. <...> Это тот центр, который, безусловно, находится в коммуникации с центрами карьеры, которые существуют в университетах и помогают и с трудоустройством, и с маршрутизацией", - сказала она.