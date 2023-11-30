В Чувашии приняли закон о постинтернатном сопровождении детей-сирот

Как уточнила вице-спикер Госсовета республики Ольга Петрова, в документе устанавливаются дополнительные гарантии для социальной адаптации детей-сирот

ЧЕБОКСАРЫ, 30 ноября. /ТАСС/. Государственный совет Чувашии принял закон о постинтернатном сопровождении детей-сирот, сообщила на сессии вице-спикер Госсовета республики, глава комитета по социальной политике, национальным вопросам Ольга Петрова.

"Проект закона [о постинтернатном сопровождении в республике] разработан в целях установления дополнительных гарантий по социальной адаптации детей-сирот, являющихся бывшими воспитанниками организаций для детей-сирот. Закрепляются основные задачи: это содействие в получении образования, трудоустройстве детей-сирот, защите интересов их прав и интересов и развитии навыков к самостоятельной жизни", - отметила Петрова.

По ее словам, в документе определены полномочия различных структур по организации и ведению постинтернатного сопровождения детей-сирот. "Наряду со службой постинтернатного сопровождения, закрепляется институт наставничества, а также устанавливаются требования к лицам, которые могут быть отнесены к наставникам", - добавила Петрова.

Она уточнила, что сопровождение предлагается устанавливать на основании безвозмездного договора с выпускником. "Предельный срок заключения договора о постинтернатном сопровождении устанавливается до достижения [выпускником] возраста 23 лет. Принятие закона будет способствовать осуществлению системной работы в сфере постинтернатного сопровождения, заложит основы дальнейшего правового регулирования постинтернатного сопровождения на региональном уровне с активным привлечением граждан в качестве наставников", - подчеркнула глава комитета.

Депутаты Госсовета поддержали закон в двух чтениях.