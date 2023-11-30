Правда ли, что печень нуждается в очистке?

Печень — самый крупный внутренний орган человека и самая большая железа — выполняет ряд важных функций. Так, печень обезвреживает различные чужеродные и токсичные вещества — например, этанол из алкогольных напитков, превращая их в менее токсичные и легко удаляемые из организма соединения. Она обеспечивает потребности тела в глюкозе, а избытки той хранит в виде углевода гликогена "про запас". Кроме запасов энергии печень также хранит витамины А, D, В12 и некоторые микроэлементы: железо, медь, кобальт. Помимо этого, она синтезирует холестерин, некоторые жиры, необходимые для строительства клеток и восстановления тканей, производит билирубин и желчные кислоты для переваривания пищи. И все это делают уникальные клетки печени — гепатоциты, которые к тому же обладают способностью к регенерации при повреждении.

Но несмотря на это, употребление алкоголя, курение, несбалансированное питание и лекарства приводят к нарушениям в работе печени, которые не всегда можно исправить. Например, цирроз в настоящий момент неизлечим, но в зависимости от стадии с ним можно жить при проведении корректной терапии. Так что для поддержания здоровья печени рекомендуется не только воздерживаться от вредных привычек, но и придерживаться сбалансированного рациона. В частности, в Роскачестве называют полезными для печени грейпфрут, виноград, чернику, клюкву, свекольный сок, грецкие орехи, жирную рыбу, капусту и многие другие продукты. Роспотребнадзор рекомендует для здоровья печени употреблять тыкву, свеклу, вишню, малину, клюкву и куркуму.

Отметим, что в употреблении любого продукта необходимо знать меру.

"Почему-то бытует мнение о том, что печень нужно чистить. При этом те, кто имеет медицинское образование, понимают, что печень не требует чистки, — объясняет гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Екатерина Корнилова. — Такой термин в принципе недопустим. Люди, которые говорят, что нужно чистить печень, по всей видимости, даже не понимают, что из себя представляет этот орган, как он устроен и как работает, какие жизненно важные функции у него есть. Доверять подобным необоснованным советам и рекомендациям с недоказанной эффективностью категорически нельзя". Есть масса способов улучшить здоровье печени, и, прежде всего, это сочетание сбалансированного питания качественными продуктами и регулярной физической активности. Если человек ведет здоровый образ жизни, он вносит колоссальный вклад в профилактику болезней печени, добавляет врач. Также она подчеркивает, что "заболевания печени и желчевыводящих путей не всегда дебютируют в виде боли в боку, пожелтения кожи и склер глаз. Клинические проявления подобных недугов внешне могут быть не видны или неочевидны, а если заниматься самолечением, то можно нанести себе наибольший вред".