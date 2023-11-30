Подсветка "Солнца Москвы" станет красной в день борьбы со СПИДом

Увидеть тематическую подсветку колеса обозрения можно будет с 16:00 до 22:00

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 1 декабря присоединится к всероссийской кампании в поддержку Дня борьбы со СПИДом. В вечернее время аттракцион окрасится в красный цвет, сообщили ТАСС в пресс-службе колеса обозрения.

"1 декабря 2023 года крупнейшее в Европе колесо обозрения "Солнце Москвы" присоединится к всероссийской социальной кампании в поддержку Дня борьбы со СПИДом. Для привлечения внимания к проблеме заболевания в вечернее время аттракцион высотой 140 м окрасится в красный цвет. Увидеть тематическую подсветку колеса обозрения можно будет с 16:00 до 22:00", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что с 27 ноября по 3 декабря в России проходит профилактическая неделя, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

"Являясь новым символом столицы, "Солнце Москвы" традиционно поддерживает важные социальные инициативы, привлекая внимание общественности к значимым вопросам современности", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в течение дня любой посетитель "Солнца Москвы" сможет взять красную ленту - символ солидарности и осознания людьми важности проблемы ВИЧ/СПИДа. Получить ленточку можно будет на стойке информации в главном холле МФК "Солнца Москвы" с 10:00 до 22:00.