В ВЦИОМ сообщили о наличии запроса у россиян на проведение Года семьи в стране

Две трети граждан РФ назвали самой важной ценностью именно крепкую семью, ей отдается приоритет, сообщил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Решение президента РФ о проведении в стране Года семьи в 2024 году соответствует запросу россиян. Об этом сообщил руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

22 ноября Владимир Путин подписал указ о проведении Года семьи в 2024 году.

"Решение президента соответствует текущему запросу населения. Тому запросу, который существует в обществе. Это соответствие обеспечивает высокий уровень поддержки. Две трети россиян назвали самой важной ценностью именно крепкую семью, ей отдается приоритет. На вопрос "Какие жизненные цели вы ставите себе" россияне на первые места ставят здоровье и возможность создать счастливую семью, воспитать детей", - сказал Мамонов на круглом столе Экспертного института социальных исследований на тему "Год семьи: новые возможности для российских семей".

Мамонов привел данные исследования, которое было проведено в октябре среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян в 80 регионах страны.

Крепкая семья является наиболее важным для 68% опрошенных, гордость за страну и историческая память - для 31% респондентов, достоинство и права человека - для 29% участников опроса. Цель создать счастливую семью, воспитать детей ставят перед собой 56% россиян.

По словам Мамонова, социологи периодически задают респондентам вопросы о счастье, сколько процентов россиян чувствуют себя счастливыми, что для них является маркером этого счастья. "На первом месте из десяти позиций - наличие семьи (24%). Все остальное обладает значительно меньшей значимостью, чем фактор семьи. Кроме того, абсолютное большинство опрошенных уверены, что необходимо укреплять традиционные семейные ценности и моральные нормы", - отметил Мамонов. По его словам, более 80% респондентов считают важным видеть будущее России как страны, сохранившей традиционные ценности. 87% опрошенных уверены, что эти ценности надо укреплять.

Чего хотят семьи с детьми

Согласно опросу, отметил социолог, у общества есть запрос на увеличение мер поддержки семей в целом, повышение зарплат семейным сотрудникам с детьми, повышение доступности ипотечных программ, увеличение количества бесплатных кружков для детей, введение родительской карты по аналогии с пушкинской, проведение семейных спортивных мероприятий, создание фильмов, формирующих позитивный образ семьи.

Как отметила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая, все готово к тому, чтобы утвердить статус многодетной семьи в следующем году. "2024 год - год прорывных решений. Например, утверждение статуса многодетной семьи. Будет ли это закон или это будет указ президента, но все готово к тому, чтобы этот статус принять в Год семьи", - сказала Буцкая.

Она также отметила, что в следующем году будут расширяться возможности по поддержке семьи. "Мы запланировали несколько мер, например решение жилищного вопроса в регионах, где стоит "демографическая зима", - сказала Буцкая.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко сообщил, что общественники собираются провести сбор инициатив по проведению Года семьи, чтобы не ограничиваться "только государственными мероприятиями, чтобы это было масштабное партнерство, действие в интересах семей с детьми".