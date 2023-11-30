В Смоленской области ввели более 50 мер поддержки для молодых семей

В частности, эти меры предусматривают разовые выплаты порядка 100 тыс. рублей на каждого ребенка, если член семьи учится или поступил на обучение после 1 сентября 2023 года, уточнил глава региона Василий Анохин

СМОЛЕНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Свыше 50 мер поддержки для молодых семей, в том числе единоразовую выплату в 100 тыс. рублей на каждого ребенка для студенческих семей, ввели в Смоленской области, сообщил в ходе прямой линии глава региона Василий Анохин.

"Самое непростое время для молодой семьи - это время, когда один из членов учится, поэтому мы обратили внимание на это. В соответствии с поручением президента нашей страны Владимира Владимировича Путина, мы подготовили более 50 мер, в том числе которые касаются семей, чьи члены учатся на очном и заочном отделении. В частности, эти меры предусматривают разовые выплаты порядка 100 тыс. рублей на каждого ребенка, если член семьи учится или поступил на обучение после 1 сентября 2023 года", - сказал Анохин.

В регионе действуют меры поддержки семей, согласно которым молодые родители будут получать доплаты к стипендии, им будут предоставлены места в семейном общежитии. Кроме этого, у них будут приоритеты при устройстве детей в детские сады, компенсация затрат на частные детсады. Также приняты дополнительные меры для помощи с трудоустройством, переводом на бюджетное место при обучении. "Мы рассчитываем поддержать семью в самый ответственный момент, чтобы доучились, получили профессию и вышли на работу", - уточнил Анохин.