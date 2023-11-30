На Кипре зафиксировали случаи заболевания лихорадкой денге

Они носят единичный характер, заявила директор управления медицинских услуг и охраны общественного здоровья Минздрава республики Элизабет Константину

НИКОСИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. На Кипре зафиксированы случаи заболевания лихорадкой денге, но они носят единичный характер. Об этом заявила директор управления медицинских услуг и охраны общественного здоровья Минздрава республики Элизабет Константину, чьи слова приводит Кипрское информационное агентство.

Она заметила, что случаи заражения связаны с людьми, возвращающимися домой из заграничных поездок. Специалист также напомнила, что переносчиками вируса являются комары. "Мы обеспокоены, поскольку людям необходимо защищать себя от укусов комаров", - отметила Константину. На данный момент на Кипре подтверждены два случая заражения лихорадкой денге. Больные проходят лечение в инфекционном отделении одной из клиник в Никосии. Представитель Минздрава заверила, что власти располагают "необходимыми методами диагностики и лечения подобных случаев".

Лихорадка денге преобладает в странах с тропическим и субтропическим климатом. Переносчиками вируса являются самки комаров. ВОЗ отмечает, что в последние годы денге стала быстро распространяющейся инфекцией во всех регионах мира. Число случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно. По данным ВОЗ, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно. Но вирус может вызывать острое респираторное заболевание, которое способно развиваться в потенциально смертельное осложнение.