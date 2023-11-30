В Москве с инвесторами заключили 10 договоров на строительство спортобъектов

Общая площадь новых объектов составит около 220 тыс. кв. м

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы заключили с инвесторами с начала года 10 договоров об аренде земельных участков под строительство спортивных объектов, среди которых новые футбольные поля и ледовые арены. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С начала года с инвесторами заключили 10 договоров аренды земельных участков для реализации масштабных инвестпроектов. Там построят многофункциональные спортивные комплексы с крытыми футбольными полями, ледовыми аренами и бассейнами. Общая площадь новых объектов составит около 220 тыс. кв. м", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что земельные участки для масштабных инвестиционных проектов выделяют без проведения торгов с 2016 года. Особый статус МаИП могут получить объекты, направленные на развитие инфраструктуры столицы и создание рабочих мест.

"Для возведения спортивных объектов с начала 2023 года застройщикам и инвесторам предоставили в аренду земельные участки площадью 19,58 га. Договоры заключены на пять лет. Физкультурно-оздоровительные комплексы появятся на западе, севере, северо-западе, юго-востоке, юге и в центре столицы. Например, на Минской улице в ЗАО построят ФОК для проведения занятий по футболу. На Ленинградском проспекте в САО появится многофункциональный комплекс ЦСКА", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.