Голландские власти отменили проект по созданию убежища для более 500 украинских беженцев

Против него выступали многие местные жители, сообщил телеканал NOS

ГААГА, 30 ноября. /ТАСС/. Проект по созданию в голландском муниципалитете Пурмеренде центра для временного размещения от 500 до 1 500 украинских беженцев отменен. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на местные власти.

Муниципалитет хотел возвести несколько сотен временных построек для беженцев на 10-15 лет. "Однако нам было сказано, что проект не будет финансироваться правительством, - информировали представители местных властей. - Это делает создание центра такого размера для соискателей убежища нецелесообразным".

Многие местные жители возражали против реализации проекта. "Наши дети не могут найти подходящее жилье, - отметил один из них. - Некоторые живут до старости со своими родителями. И никто не хочет им помогать". Петиция против строительства центра была подписана более 10 тыс. раз за две недели.

В правительстве не сообщили, почему проект не получил финансирования. Муниципальные власти отметили, что "удивлены данным решением", поскольку правительство сейчас, наоборот, призывает провинции и муниципалитеты создавать центры для временного размещения беженцев.