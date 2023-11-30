Аркадию Бабченко грозит штраф за нарушение закона об иноагентах

Статья предусматривает наказание в размере до 50 тыс. рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Зюзинский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении журналиста Аркадия Бабченко из-за неуказания им своего статуса иноагента в публикациях в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступил протокол в отношении Бабченко А. А. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом). Дата рассмотрения пока не назначена", - сказал собеседник агентства. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. рублей.

Минюст РФ в апреле внес Бабченко в реестр иностранных агентов за сбор средств в поддержку ВСУ, а также за распространение недостоверной информации о принимаемых властями РФ решениях и проводимой ими политике. В настоящее время он проживает за границей.