Весеннюю книжную ярмарку non/fiction сделают постоянной

При этом организаторы продолжат нумеровать только зимние ярмарки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Книжную ярмарку "non/fictioNвесна", которая впервые прошла в апреле 2023 года, планируют проводить на постоянной основе. Об этом сообщил журналистам директор компании "Экспо-Парк" - организатора ярмарки - Василий Бычков.

"Для нас самая большая новость, что именно с этого года мы делаем non/fiction два раза в году. Мы собирались и уже спланировали весенний non/fiction в 2022 году, но стоял март, в феврале началась СВО, и ярмарку пришлось отменить, хотя она была уже скомплектована. В 2023 году мы реализовали этот двойной кульбит и "non/fictioNвесна" прошла очень успешно. Мы этот эксперимент, который был весной, будем переводить из статуса эксперимента в постоянный", - сказал он.

Бычков также сообщил, что организаторы продолжат нумеровать только зимние ярмарки. В частности, нынешняя ярмарка non/fiction, которая открылась 30 ноября в столичном Гостином двое, стала 25-й. "Весенние ярмарки мы решили не нумеровать. Будет просто "non/fictioNвесна", чтобы не было путаницы. <...> Тем более весенний non/fiction несколько отличается от зимнего, у него такой фестивальный формат: есть кураторские линейки, много экспозиций", - добавил он.

Юбилейная, 25-я, ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction проходит с 30 по 3 декабря в Гостином дворе. Международная ярмарка познавательной литературы проходила в Центральном доме художника (ЦДХ) ежегодно с 1999 года. С 2019 года ярмарка non/fiction проводится в Гостином дворе. С 2023 года ярмарка будет проходить два раза в год. За время существования площадки ее почетными гостями были Франция, Германия, Япония, Финляндия, другие страны. Ярмарка будет проходить при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.