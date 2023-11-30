Минобрнауки предлагает создать цифровой реестр кадров для беспилотных авиасистем

Проект позволит гражданам получить новые востребованные навыки в форматах основных программ профессионального обучения или дополнительных профессиональных программ

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минобрнауки России подготовило проект о создании цифрового реестра кадров для беспилотных авиационных систем. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Планируется создание цифрового реестра кадров беспилотных авиационных систем для учета подготовки специалистов, освоивших профессиональные образовательные программы", - говорится в сообщении.

Проект позволит гражданам получить новые востребованные навыки в форматах основных программ профессионального обучения или дополнительных профессиональных программ. Планируется также учесть потребности отрасли и конкретных предприятий в специалистах в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Кроме того, совместно с представителями экспертного сообщества, в том числе из дружественных стран, будут созданы и актуализированы квалификационные требования мирового уровня в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем.