Адвокат прокомментировал запрет движения ЛГБТ в России

Это решение не ущемит прав простых людей с нетрадиционной ориентацией, заявил Дмитрий Аграновский

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Признание экстремистским движения ЛГБТ не ущемит права рядовых граждан России с гомосексуальной ориентацией. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Аграновский, специализирующийся на делах об экстремизме.

"Признание экстремистским и запрет касаются движения ЛГБТ. Речь не идет и не может идти о дискриминации рядовых граждан, не пропагандирующих идеи этого движения, не вовлекающих в его участие третьих лиц", - сказал адвокат.

Аграновский отметил, что применение решения будет зависеть от полного текста судебного акта, где может быть указана запрещенная символика или другие определяющие движение ЛГБТ характеристики. "До обнародования судебного решения делать выводы рано, также необходимо дождаться правоприменительной практики. Но у нас в стране давно запрещена пропаганда нетрадиционных отношений, поэтому непосредственно сегодня для граждан, не ведущих политической борьбы, ничего не должно измениться", - подчеркнул он.

По его мнению, запрещенное движение ЛГБТ является по своей сути политическим, его главной целью является навязывание "повестки", а не борьба за равноправие. "Решением суда устранен еще один дестабилизирующий политический фактор. К дискриминации граждан России он отношения не имеет", - добавил адвокат.

Верховный суд России в четверг по иску Минюста признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность на территории страны. Решение суда подлежит немедленному исполнению. Как отмечалось в иске, в деятельности движения на территории Российской Федерации были выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни.