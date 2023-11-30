В ЛНР после непогоды восстановили электричество свыше 254 тыс. абонентов

В работу ввели 1 897 трансформаторных подстанций, 30 лечебных учреждений и 143 школ и детских садов

ЛУГАНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Энергетики после непогоды, обрушившийся на Луганскую Народную Республику (ЛНР) в ночь на 27 ноября, восстановили энергоснабжение свыше 254 тыс. абонентов, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"На 17:00 в республике восстановлено электроснабжение 254 189 абонентов. Введено в работу 1 897 трансформаторных подстанций, 30 лечебных учреждений и 143 школ и детских садов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что без электроэнергии остаются 13 197 абонентов и 123 трансформаторных подстанций. При этом в ликвидации последствий стихии задействовано 105 бригад энергетиков.

Ранее сообщалось, что подача электроэнергии после непогоды восстановлена почти 245 тыс. абонентов региона - это более 90% от их общего числа.

В результате сильных порывов ветра в республике наблюдались перебои в работе мобильной связи, подаче воды, света и газа.