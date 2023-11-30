Под Тулой перезахоронили останки 259 красноармейцев, погибших в годы войны

По данным правительства региона, останки бойцов и командиров Красной Армии подняли из земли участники разведывательно-поисковых экспедиций "Тульский рубеж - 2023"

ТАСС, 30 ноября. Власти Тульской области с воинскими почестями перезахоронили на Кургане Бессмертия в поселке Арсеньево останки 259 бойцов Красной Армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"На Кургане Бессмертия прошла церемония захоронения останков бойцов и командиров Красной Армии, погибших при обороне Арсеньевского района в годы Великой Отечественной войны. <...> Во время поисковых работ сезона 2023 года в восьми населенных пунктах Арсеньевского района обнаружены останки 259 воинов. Имена четырех из них установлены. Двое - бойцы 356-й стрелковой дивизии - погибли в январе 1942 года. Также были обнаружены медальоны двух бойцов 283-й и 5-й стрелковых дивизий", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, была объявлена минута молчания, прозвучал оружейный залп. По данным правительства региона, останки бойцов и командиров Красной Армии подняли из земли участники разведывательно-поисковых экспедиций "Тульский рубеж - 2023". В церемонии перезахоронения приняли участие председатель Тульской облдумы Николай Воробьев, министр по региональной безопасности Сергей Косов, руководители силовых ведомств региона, члены поисковых отрядов, юнармейцы и жители Арсеньевского района.