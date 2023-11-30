Президент COP28: для преодоления последствий изменения климата необходимо финансирование

Они "слишком долго было недоступным", отметил Султан бен Ахмед аль-Джабер

ДУБАЙ, 30 ноября. /ТАСС/. Финансирование действий по борьбе с изменениями климата является одним из основных инструментов для преодоления их последствий. Об этом заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер.

"Мы все знаем, что ключевой фактор успеха во всей климатической повестке - это финансирование. Слишком долго оно было недоступным, поэтому наше председательство нацелено на привлечение финансирования с тем, чтобы глобальному Югу не пришлось выбирать между экономическим развитием и необходимостью поддерживать климатические действия", - заявил аль-Джабер на открытии саммита в Дубае.

COP28 продлится до 12 декабря. В конференции примут участие лидеры более 140 государств и свыше 70 тысяч делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов.